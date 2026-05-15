15 мая 2026 в 18:27

ЦБ России принял важное решение по доллару и евро перед выходными

Центробанк России решил понизить курс доллара на 16-18 мая до 73,13 рубля

Официальный курс доллара на 16–18 мая 2026 года снижен до 73,1275 рубля, сообщили в Банке России. Показатель уменьшился на 1,1 копейки по сравнению с предыдущим значением.

Курс евро, установленный регулятором, сократился на 1 рубль и 10,69 копейки и составил 85,183 рубля. Официальный курс китайского юаня также опустился. Показатель уменьшился на 5,37 копейки — до 10,7318 рубля.

Ранее доцент Ольга Борисова заявила, что к началу лета доллар способен подняться до уровня 80 рублей. По мнению эксперта, на таком фоне покупка американской валюты может оказаться выгодной. При этом она обратила внимание, что вложения в доллар связаны с рядом рисков.

До этого экономист Андрей Гусев отмечал, что доллар также может снизиться до 50 рублей, однако для такого развития ситуации должны совпасть два основных условия. Эксперт пояснил, что одним из ключевых факторов должна стать цена нефти на уровне $120 (8,9 тыс. рублей) за баррель.

Российский рубль по итогам апреля показал самое заметное укрепление к доллару США среди всех мировых валют. За месяц курс рубля вырос по отношению к американской валюте сразу на 8,57%.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
