15 мая 2026 в 18:07

«Не растет»: Мерц раскрыл свое отношение к США

Мерц заявил, что его восхищение США не растет

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его восхищение США «не растет», передает телеканал Phoenix. Он добавил, что не рекомендовал бы своим детям переезжать в Соединенные Штаты, получать там образование и работать из-за сложившегося общественного климата.

Я большой поклонник Америки. Но сейчас мое восхищение США не растет, — заявил Мерц.

Ранее Мерц сообщил, что по-прежнему привержен трансатлантическим отношениям вопреки расхождениям во взглядах с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны на Ближнем Востоке. При этом он признал, что разногласия с хозяином Белого дома никуда не делись.

До этого стало известно, что немецкий канцлер смягчает риторику на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. В частности, по данным журналистов, политик пытается сгладить гнев американского президента.

Также газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что вывод части американских войск из Германии мог стать ответом США на резкие высказывания немецкого лидера и своего рода унижением немецкого политика.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
