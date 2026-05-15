«Не растет»: Мерц раскрыл свое отношение к США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его восхищение США «не растет», передает телеканал Phoenix. Он добавил, что не рекомендовал бы своим детям переезжать в Соединенные Штаты, получать там образование и работать из-за сложившегося общественного климата.
Я большой поклонник Америки. Но сейчас мое восхищение США не растет, — заявил Мерц.
Ранее Мерц сообщил, что по-прежнему привержен трансатлантическим отношениям вопреки расхождениям во взглядах с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны на Ближнем Востоке. При этом он признал, что разногласия с хозяином Белого дома никуда не делись.
До этого стало известно, что немецкий канцлер смягчает риторику на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. В частности, по данным журналистов, политик пытается сгладить гнев американского президента.
Также газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что вывод части американских войск из Германии мог стать ответом США на резкие высказывания немецкого лидера и своего рода унижением немецкого политика.