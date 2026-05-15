Мать-педофилка и воспитатели-садисты: главные ЧП недели

Под Иркутском мать растлевала шестилетнего больного сына, в Махачкале девочке оторвали палец на ноге в детском саду, в Подмосковье мужчина ударил семилетнюю школьницу ножом в лицо — NEWS.ru рассказывает о самых громких происшествиях недели.
Мать растлевала больного сына-дошкольника
В Иркутской области задержали многодетную мать, подозреваемую в растлении шестилетнего сына с инвалидностью. Подозреваемая из села Нижняя Слобода отправила незнакомой женщине в «Одноклассниках» видеозапись, на которой одновременно занимается оральным сексом с сожителем и малолетним сыном.
Знакомые семейства утверждают, что матери больного ребенка 46 лет. Всего в семье воспитывались пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние. Еще двое — старше 20 лет — живут своей жизнью.
Вместе с женщиной живет ее любовник. Кормятся и злоупотребляют алкоголем они на детские пособия и заработок сожителя. Последнего не задерживали. В деле он не фигурирует как соучастник.
Правозащитница Анна Тажеева подтвердила, что детей уже изъяли из семьи, а дом оцепили. Оказалось, что ранее женщину уже лишали родительских прав в отношении старших детей.
Девочке отрезали палец в детсаду
В Махачкале в детском саду двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге. Сотрудники сада не вызвали скорую помощь вовремя, но и ничего не рассказали родителям, когда те забирали ребенка. Более того, установлено, что девочка лишь травмировала фалангу, но воспитатель решил отрезать ее и просто положил ребенку в колготки.
Дома пальчик выпал. Когда семья обратилась в больницу, им сказали, что пальца девочка лишилась за 2–3 часа до того, как они пришли к врачам.
Дедушка девочки рассказал, что по пути домой ребенок жаловался на боль в ноге. Дома из колготок выпал фрагмент пальца. Как именно девочка его лишилась, неизвестно. Согласно предварительной версии, один из детей случайно прищемил дверью мизинец на ноге девочки, из-за чего палец надорвался.
Двух воспитателей и няню арестовали. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Девочку ударили ножом
В подмосковном дачном поселке под Наро-Фоминском 21-летний местный житель ударил ножом семилетнюю девочку. Удары пришлись в щеку и в висок. Инцидент произошел вечером 14 мая на улице Николины Сады.
«Предварительно установлено, что на улице к двум гулявшим девочкам подошел неизвестный, достал нож и без видимой причины несколько раз ударил им одну из несовершеннолетних. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована, нападавший с места происшествия скрылся», — рассказала представитель МВД Ирина Волк.
Вскоре подозреваемого задержали. Оказалось, что у него имеется психиатрический диагноз, а три дня назад он был выписан из ПНД. Девочка своевременно получила помощь, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Она отправлена на амбулаторное лечение.
