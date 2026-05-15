Легкоатлет Никитин дал совет начинающим бегунам для подготовки к марафону

Терпение и отношение ко всему с холодной головой являются главными факторами удачной подготовки к марафону, заявил российский легкоатлет Владимир Никитин. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что в спорте не всегда все удается так, как того хочется.

Самое главное — нужно относиться ко всему с холодной головой. И, конечно, терпение. Без него никуда в любом спорте, да и в жизни. В спорте не всегда получается так, как мы хотим. Всегда есть какие-то нюансы. Лично у меня были перед марафоном некоторые проблемы, но за счет внутреннего характера я смог побороть себя, — сказал Никитин.

Ранее легкоатлет заявил, что не подхватил звездную болезнь, несмотря на растущую популярность. На пресс-завтраке, посвященном мероприятию «ЗаБег.РФ»/One Run, спортсмен признался, что ему комфортнее находиться в тени и спокойно готовиться к состязаниям.

До этого руководитель Федерации триатлона РФ и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу заявила, что ее ближайшая личная спортивная задача — пробежать 10 километров, но только при разрешении врачей. Глава организации поделилась, что сейчас ожидает ребенка.