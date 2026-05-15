15 мая 2026 в 16:06

«Обычный человек»: Никитин ответил на вопрос о звездной болезни

Легкоатлет Никитин признался в нелюбви к славе

Владимир Никитин Владимир Никитин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский легкоатлет Владимир Никитин заявил корреспонденту NEWS.ru, что не подхватил звездную болезнь, несмотря на растущую популярность. На пресс-завтраке, посвященном мероприятию «ЗаБег.РФ»/One Run, спортсмен признался, что ему комфортнее находиться в тени и спокойно готовиться к состязаниям.

Ну, «звездочку» не поймал, так скажем. Не люблю быть звездой, люблю быть в тени, люблю готовиться спокойно, чтобы меня никто не трогал, чтобы был акцент на тренировочном процессе. Да, чувствуется, что за последние два года я привлек столько внимания, и прямо даже на улице идешь и слышишь, [как] за спиной говорят: «Ой, Владимир Никитин, Владимир Никитин», — сказал он.

Спортсмен отметил, что чувствует повышенное внимание людей к своей персоне и оно ему приятно. Тем не менее Никитин назвал себя обычным человеком, а не звездой, сделав акцент на том, что ему тяжело воспринимать бурную реакцию окружающих всерьез.

Да, это как бы безумно приятно, но, с другой стороны, это я не могу воспринять так серьезно. Я обычный человек, обычный спортсмен, не звезда, — подытожил легкоатлет.

Ранее руководитель Федерации триатлона РФ и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу сообщила, что ближайшая личная спортивная задача — пробежать 10 километров, однако лишь при разрешении врачей. Глава организации подчеркнула: сейчас она ожидает ребенка.
Артур Лебедев
А. Лебедев
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Кирилл Николаев
К. Николаев
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

