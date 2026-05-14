Трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери за рулем В Иркутской области трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери

В Иркутской области трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери за рулем без водительских прав, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в своем Telegram-канале. Мужа виновницы аварии привлекли к ответственности за передачу машины человеку без разрешения на вождение, автомобиль направили на спецстоянку.

Всем пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь. <...> В дальнейшем выяснилось, что автоледи села за руль в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Мать троих детей рассказала, что выпила три стакана алкоголя, после чего села за руль, чтобы поехать к родственникам. Во время движения она не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет.

Ранее подросток из Краснодара попал в аварию на мопеде, в результате его отец-пассажир погиб. Сам 15-летний водитель был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Рязанской области двое детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Находившийся за рулем легковой машины 38-летний мужчина не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с проезжей части в кювет.