Жительницы Иркутска поздравили с юбилеем главного акушера

В Иркутске местные жительницы поздравили с юбилеем профессиональной деятельности врача Областного перинатального центра Наталью Протопопову, сообщает Angarsky со ссылкой на Telegram-канал губернатора области Игоря Кобзева. Она возглавляет центр более 30 лет.

В 2013 году на скорой попала в областной перинатальный центр, была суббота, и ваше дежурство — счастливая случайность. Вы спасли меня и моих дочек-двойняшек, — обратилась к Протопоповой одна из местных жительниц.

Протопопова, по словам губернатора, начала свой путь с должности рядового акушера-гинеколога и достигла вершины карьеры, став главным врачом и главным акушером Приангарья. Ее научная школа признана золотым фондом не только иркутской медицины, но и всей отечественной системы здравоохранения.

