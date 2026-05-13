13 мая 2026 в 15:44

Жительницы Иркутска поздравили с юбилеем главного акушера

Иркутяне поздравили с профессиональным юбилеем главного акушера Протопопову

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Иркутске местные жительницы поздравили с юбилеем профессиональной деятельности врача Областного перинатального центра Наталью Протопопову, сообщает Angarsky со ссылкой на Telegram-канал губернатора области Игоря Кобзева. Она возглавляет центр более 30 лет.

В 2013 году на скорой попала в областной перинатальный центр, была суббота, и ваше дежурство — счастливая случайность. Вы спасли меня и моих дочек-двойняшек, — обратилась к Протопоповой одна из местных жительниц.

Протопопова, по словам губернатора, начала свой путь с должности рядового акушера-гинеколога и достигла вершины карьеры, став главным врачом и главным акушером Приангарья. Ее научная школа признана золотым фондом не только иркутской медицины, но и всей отечественной системы здравоохранения.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения. По его словам, лидер направил журналисту поздравительную телеграмму.

Регионы
Иркутская область
поздравления
юбилеи
