06 апреля 2026 в 13:31

Песков раскрыл, как Путин поздравил Симоньян с днем рождения

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян по случаю ее дня рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конференц-колле, опубликованном на канале Кремля в мессенджере Max. Он также присоединился к поздравлениям в адрес журналистки.

Мы хотим присоединиться ко всем, кто поздравляет сегодня Маргариту Симоньян с днем рождения. Президент Путин направил ей поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Желаем Маргарите прежде всего здоровья и всего самого хорошего, — сказал Песков.

Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В апреле 2005 года она была назначена главным редактором телеканала Russia Today (RT), а с 31 декабря 2013 года занимает пост главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» опубликовала видео, на котором ее поддерживают бойцы СВО. Военнослужащие передали ей большой привет, пожелали терпения и скорейшего выздоровления, поблагодарили за работу и добавили, что «держат кулаки» за нее.

