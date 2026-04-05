05 апреля 2026 в 20:02

«Держим за тебя кулаки»: бойцы СВО поддержали Симоньян

Симоньян поблагодарила бойцов СВО за поддержку и теплые слова

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале видео, на котором ее поддерживают бойцы СВО. Военнослужащие передали ей большой привет, пожелали терпения и скорейшего выздоровления, поблагодарили за работу и добавили, что «держат кулаки» за нее.

Ребята, бойцы, родненькие, спасибо вам за такие слова! Низкий вам поклон, — написала она.

Ранее Симоньян сообщила, что поправилась на пять килограммов во время прохождения химиотерапии. По словам главреда, о побочных эффектах ее предупреждал онколог. Симоньян также подтвердила, что пока ей не удается вернутся к прежнему весу.

До этого Симоньян в интервью телеведущему Борису Корчевникову призналась, что один из ее детей неизлечимо болен. Она уточнила, что диагноз выяснился, когда ее муж режиссер Тигран Кеосаян впал в кому. По воспоминаниям Симоньян, после подтверждения проблем со здоровьем у ребенка она узнала об онкологическом заболевании. Все эти события произошли в течение девяти месяцев, резюмировала главред.

Общество
Маргарита Симоньян
участники СВО
онкология
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
