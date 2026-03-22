«Очень тяжело»: Симоньян сделала шокирующее признание о своем ребенке

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести» призналась, что один из ее детей неизлечимо болен. По ее словам, это выяснилось, когда ее муж режиссер Тигран Кеосаян впал в кому.

Когда Тигран ушел в кому, выяснилось что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить, — отметила журналистка.

Симоньян подчеркнула, что это известие тогда «вытащило ее из больницы», где находился ее супруг. После этого она узнала, что ей диагностировали рак. Все эти события произошли в течение девяти месяцев, резюмировала главред.

Ранее Симоньян обнаружила аферу с поддельной афишей о ее «прощальном мероприятии» в Москве и предупредила россиян об обмане. Мошенники использовали имя журналистки, которая уже шестой месяц борется с раком.

До этого главред RT стала лауреатом премии общества «Знание». Награду присудили за общий вклад в просвещение, ее вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.