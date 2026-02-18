Зимняя Олимпиада — 2026
Симоньян ответила на критику внешности на фоне химиотерапии

Симоньян заявила, что поправилась на 5 кг из-за химиотерапии

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поправилась на 5 кг. В своем Telegram-канале она ответила на критику пользователей ее внешности на фоне лечения онкологического заболевания.

Худобы никакой нет — наоборот, я поправилась на 5 кг за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу скинуть. Волосы выпали по той же причине, — написала Симоньян.

Ранее главред RT показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы. Она отнеслась к сложившейся ситуации с юмором, отметив, что только теперь осознала смысл фразы «остатки былой роскоши».

Кроме того, Симоньян опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, отметив, что она выглядит моложе. Другие пожелали ей выздоровления.

Также сообщалось, что Симоньян стала обладательницей Гран-при национальной литературной премии «Слово» за свою книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Она появилась в прямом эфире церемонии награждения и призналась, что невероятно польщена. Симоньян назвала свою семью соавторами произведения. Она также подчеркнула, что если после прочтения книги хоть один человек придет к вере, значит написала ее не зря.

