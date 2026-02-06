«Мои соавторы»: Маргарита Симоньян рассказала, кто помог ей написать книгу Симоньян получила премию «Слово» и появилась в прямом эфире на награждении

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян стала обладательницей Гран-при национальной литературной премии «Слово» за свою книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра», передает корреспондент NEWS.ru. Она появилась в прямом эфире церемонии награждения и призналась, что невероятно польщена.

Симоньян назвала свою семью соавторами произведения. Она также подчеркнула, что если после прочтения книги хоть один человек придет к вере, значит написала ее не зря.

Когда я писала эту книгу, то каждую главу читала Тиграну, своему мужу <…> моя родная мама и моя другая мама, моя свекровь, которая тоже много-много раз слушала каждую главу, они давали советы. Я очень много чего переписывала благодаря их советам, переделывала, поэтому они точно мои соавторы, — объяснила Симоньян.

Ранее стало известно, что режиссер Никита Михалков стал обладателем Гран-при национальной литературной премии «Слово». Награду в 3 млн рублей народному артисту вручил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.







