Сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» выиграл премию «Большая цифра»

Документальный фильм «Черкизон. Ад и рай новой России» выиграл премию «Большая цифра». Он стал лауреатом Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения в номинации «Документальные сериалы». Объявление победителей прошло 17 февраля.

Черкизон — не просто рынок. Это символ эпохи, когда страна жила по понятиям. Мы работали с живыми людьми, с их воспоминаниями, их восприятием эпохи вещевых рынков с высоты нынешнего времени. Профессиональное сообщество отметило наш фильм — это значит, что зрители и эксперты разглядели смыслы, которые мы закладывали. Это приятно, — поделился режиссер проекта и арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин.

Сериал был создан при поддержке Okko и вышел в августе 2025 года. Кинокартина исследует феномен крупнейшего рынка 1990–2000-х годов, ставшего самостоятельным миром и жившего по собственным правилам. Участие в съемках приняли Иосиф Пригожин, Маша Распутина, Лада Дэнс, Авраам Руссо и другие.

