13 февраля 2026 в 15:32

Ефремов и Бортич поучаствуют в сериале «В «Хогвартс» я не попал»

Актеры Никита Ефремов, Саша Бортич и Светлана Иванова присоединились к команде документального сериала «В „Хогвартс“ я не попал». Лента расскажет о людях с невербальным аутизмом, которым тяжело свободно говорить. Об участии в проекте до этого уже сообщили Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Рузиль Минекаев и Алексей Онежен. Известные актеры станут голосами людей, подверженных невербальному аутизму.

Это первый в России фильм, поднимающий данную тему. При невербальном аутизме человек не может пользоваться устной речью, либо делает это очень ограничено. Проект расскажет о методах коммуникации, доработанных российскими специалистами, с помощью которых удалось установить контакт с такими людьми.

Проект создает кинокомпания «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Поддержку сериалу оказывает АНО «Центр проблем аутизма» Екатерины Мень.

Ранее на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Кологривый поделился впечатлениями от получения награды в категории «Лучшая мужская роль». Высокой оценки удостоилась его работа в фильме «Август».

