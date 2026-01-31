Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 01:20

«Эмоции потрясающие»: Кологривый отреагировал на победу в «Золотом орле»

Кологривый назвал победу в премии «Золотой орел» началом своего пути

Никита Кологривый Никита Кологривый Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер Никита Кологривый на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» заявил, что испытывает потрясающие эмоции. Он стал одним из лауреатов в номинации «Лучшая мужская роль» за съемки в фильме «Август» режиссера Никиты Высоцкого, передает корреспондент NEWS.ru.

Эмоции потрясающие! Это начало моего пути. Надеюсь, что эта награда не вскружит мне голову <…>. Я благодарен прежде всего продюсерам картин, потому, что материал — это их выбор. Я считаю, что очень важный в наше время, — признался актер.

Никита Кологривый также напомнил, что военный триллер Владимира Богомолова «Момент истины» в Советском Союзе был очень крутым детективом. Поэтому он очень рад, что смогу поучаствовать в этой истории и прожить ее.

Ранее сообщалось, что в главной категории — «Лучший фильм» — представлены пять претендентов: «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Батя-2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.

Никита Кологривый
Золотой орел
победы
номинации
Анастасия Кукова
А. Кукова
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Петров
С. Петров
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Великий балтийский глушитель: почему в Европе до дрожи боятся РЭБ «Тобол»
На Западе предсказали крах промышленности Европы из-за решения по газу
Россиянам озвучили, как поменяется схема оплаты ЖКУ с 1 марта
В Конгрессе США призвали Киев к ответу за захват храма УПЦ
«Он лжет»: в Крыму осудили слова Гутерриша о самоопределении полуострова
«С лопатой в руках»: Лукашенко дал женщинам советы для красоты и молодости
Самойлова призналась, как Джиган окончательно разбил ей сердце
В европейских хранилищах зафиксированы рекордно низкие запасы газа
Зависимость, клиническая смерть, личная жизнь: где сейчас Алексей Нилов
«Неуважение к артисту»: Никита Пресняков пожаловался на бизнес-класс
Это фиаско, Кая: как глава евродипломатии Каллас стала позором ЕС
Секреты экономии: назван топ-7 льгот для пенсионеров и предпенсионеров
Около границ России замечены самолеты-разведчики западных стран
Цена какао-бобов упала впервые с 2023 года
Более 200 человек погибли при обрушении шахты в Африке
Новые правила по рекламе энергетиков вступят в силу весной
«Эмоции потрясающие»: Кологривый отреагировал на победу в «Золотом орле»
Безруков рассказал, кому обязан победой в «Золотом орле»
Лекарства взрослым не игрушка: предостережение от терапевта по самолечению
Паника в Запорожье: чиновники бегут из города — когда начнется штурм
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.