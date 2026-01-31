«Эмоции потрясающие»: Кологривый отреагировал на победу в «Золотом орле» Кологривый назвал победу в премии «Золотой орел» началом своего пути

Актер Никита Кологривый на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» заявил, что испытывает потрясающие эмоции. Он стал одним из лауреатов в номинации «Лучшая мужская роль» за съемки в фильме «Август» режиссера Никиты Высоцкого, передает корреспондент NEWS.ru.

Эмоции потрясающие! Это начало моего пути. Надеюсь, что эта награда не вскружит мне голову <…>. Я благодарен прежде всего продюсерам картин, потому, что материал — это их выбор. Я считаю, что очень важный в наше время, — признался актер.

Никита Кологривый также напомнил, что военный триллер Владимира Богомолова «Момент истины» в Советском Союзе был очень крутым детективом. Поэтому он очень рад, что смогу поучаствовать в этой истории и прожить ее.

Ранее сообщалось, что в главной категории — «Лучший фильм» — представлены пять претендентов: «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Батя-2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.