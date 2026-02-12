Опубликованы архивные кадры Никиты Кологривого с длинными волосами

В сети были опубликованы архивные кадры с актером Никитой Кологривым, у которого еще были длинные вьющиеся волосы. По данным портала Кино Mail.Ru, запись была сделана еще в 2015 году. На ней актер облачен в светлое худи, декорированное черными полосами.

В ролике артист обращается к режиссеру и заявляет о своем желании видеть в кадре таких звезд мирового масштаба, как Джонни Депп и Леонардо ДиКаприо, а также себя.

Ранее на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Кологривый поделился впечатлениями от получения награды в категории «Лучшая мужская роль». Высокой оценки удостоилась его работа в фильме «Август». В своей речи Кологривый вспомнил о культовом советском военном триллере «Момент истины» Владимира Богомолова. Он охарактеризовал его как очень сильный детектив. Актер признался, что испытывает огромную радость от возможности стать частью похожей истории.

Продюсер Иосиф Пригожин в свое время выразил мнение, что у Кологривого есть все задатки для успешной музыкальной карьеры. Так он прокомментировал новость о намерении артиста попробовать себя в качестве певца. Пригожин отметил природную харизму актера и его умение приковывать к себе внимание публики. Продюсер также добавил, что многие талантливые актеры обладают врожденными музыкальными способностями.