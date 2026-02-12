Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:11

Опубликованы архивные кадры Никиты Кологривого с длинными волосами

Никита Кологривый Никита Кологривый Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В сети были опубликованы архивные кадры с актером Никитой Кологривым, у которого еще были длинные вьющиеся волосы. По данным портала Кино Mail.Ru, запись была сделана еще в 2015 году. На ней актер облачен в светлое худи, декорированное черными полосами.

В ролике артист обращается к режиссеру и заявляет о своем желании видеть в кадре таких звезд мирового масштаба, как Джонни Депп и Леонардо ДиКаприо, а также себя.

Ранее на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Кологривый поделился впечатлениями от получения награды в категории «Лучшая мужская роль». Высокой оценки удостоилась его работа в фильме «Август». В своей речи Кологривый вспомнил о культовом советском военном триллере «Момент истины» Владимира Богомолова. Он охарактеризовал его как очень сильный детектив. Актер признался, что испытывает огромную радость от возможности стать частью похожей истории.

Продюсер Иосиф Пригожин в свое время выразил мнение, что у Кологривого есть все задатки для успешной музыкальной карьеры. Так он прокомментировал новость о намерении артиста попробовать себя в качестве певца. Пригожин отметил природную харизму актера и его умение приковывать к себе внимание публики. Продюсер также добавил, что многие талантливые актеры обладают врожденными музыкальными способностями.

Никита Кологривый
актеры
снимки
звезды
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
«Скоро сдохнет»: депутат Рады сделал мрачный для Украины прогноз
В Дзержинске назвали последствия новой атаки ВСУ
Психиатр объяснил кардинальные изменения во внешности Галкина и Пугачевой
Финансист ответила, когда снизятся цены на огурцы
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.