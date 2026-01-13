Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:07

Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца

Пригожин заявил, что Кологривый имеет все шансы реализоваться как певец

Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый имеет все шансы реализоваться как певец, заявил в беседе с «Радио 1» продюсер Иосиф Пригожин. Так он отреагировал на планы артиста дебютировать в музыкальной сфере.

Он талантливый актер и обладает творческими навыками. Он вполне может котироваться и реализоваться в музыкальной части. Я думаю, что у него все может получиться, уверен в этом, — высказался Пригожин.

По его мнению, Кологривый обладает харизмой и умеет обращать на себя всеобщее внимание. Пригожин добавил, что талантливые актеры нередко имеют технические музыкальные способности.

Ранее Пригожин заявил, что пожертвовал мечтами и амбициями ради брака с певицей Валерией. Он назвал свой союз крепким и признался, что его чувства к жене за 23 года не угасли.

