Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца Пригожин заявил, что Кологривый имеет все шансы реализоваться как певец

Актер Никита Кологривый имеет все шансы реализоваться как певец, заявил в беседе с «Радио 1» продюсер Иосиф Пригожин. Так он отреагировал на планы артиста дебютировать в музыкальной сфере.

Он талантливый актер и обладает творческими навыками. Он вполне может котироваться и реализоваться в музыкальной части. Я думаю, что у него все может получиться, уверен в этом, — высказался Пригожин.

По его мнению, Кологривый обладает харизмой и умеет обращать на себя всеобщее внимание. Пригожин добавил, что талантливые актеры нередко имеют технические музыкальные способности.

