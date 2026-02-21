Хлеб за 550, глаза лезут на лоб: Киркоров в шоке от цен в ресторане Москвы

Видео с Филиппом Киркоровым, которого ошеломило меню московского ресторана, завирусилось в Сети. Поклонники решили, что поп-короля потрясли высокие цены в заведении и начали переживать за финансовое благополучие народного артиста России. Действительно ли у Киркорова закончились деньги и что на самом деле произошло в ресторане — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Киркоровым в ресторане

Филипп Киркоров ужинал в столичном ресторане El Pimpi. Певца засняли посетители заведения и выложили ролик в соцсети. Пользователей позабавило удивленное лицо артиста, с которым он изучал меню. Они сделали вывод, что Киркорова шокировали цены ресторана.

Блюда в заведении действительно недешевые. Простой хлеб стоит 550 рублей, салат с томатами — 1550, за сырную тарелку просят более 4000 рублей. Однако это далеко не самое дорогое место в Москве. Достаточно вспомнить ресторан «Белуга», где подают «Завтрак бурлака» за 72 тысячи рублей. Этим блюдом угощали американского рэпера Канье Уэста во время его визита Россию.

Представители El Pimpi заявили NEWS.ru, что ролик с Киркоровым намеренно неверно интерпретировали, чтобы увеличить популярность рилса. По их словам, артист был не удивлен ценами, а восхищен многообразием блюд испанской кухни.

«В интернете на каждое похожее видео найдется свой комментарий — для этого и существуют такие площадки, как социальные сети. Что же касается нашего ресторана, то здесь часто бывают медийные гости — от популярных спортсменов до актеров и звезд. Филиппа в меню удивило количество позиций, отсылающих к путешествию по Испании», — пояснили в ресторане.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Действительно ли Киркоров экономит

Продюсер Иосиф Пригожин — тоже частый гость этого заведения, в прошлом году он именно там отмечал свой день рождения. Муж Валерии заявил в беседе с NEWS.ru, что стоимость блюд в ресторане вполне адекватная, учитывая расположение ресторана, — центр Москвы. Говоря о Киркорове, Пригожин усомнился в том, что певец, покупающий баснословно дорогие наряды, вообще хотя бы раз обращал внимание на цены в заведениях общепита. По словам Иосифа, поп-король никогда не экономит и живет на широкую ногу.

«Филипп в плане финансов — суперширокий человек, я вам говорю с полной ответственностью. Он дорогой гость всегда и всюду: не только сам заходит весь красивый-разодетый, он еще и с дорогими подарками приходит. Он однажды увидел платье [в бутике] и посчитал, что оно будет круто на Валерии смотреться. Оно было эксклюзивное в Louis Vuitton. А он [Филипп] заплатил за него по тем временам 1,5 млн [рублей] и подарил Валерии. Мы, конечно, были в шоке», — вспомнил продюсер в интервью NEWS.ru.

Правда ли, что у Филиппа проблемы с финансами

Поклонники народного артиста России переживают, что его финансовая ситуация изменилась в худшую сторону, потому он и начал считать деньги. Успокоить фанатов поп-короля поспешила его близкая подруга-диджей Катя Гусева. Она заявила, что Филипп имеет право удивляться ценам в ресторанах, в этом нет ничего зазорного, и не стоит его сразу же записывать в банкроты.

«Я понимаю Филиппа. Даже если человек может позволить себе многое, это не значит, что он не вправе удивиться цене. Мы живем в реальности, где цены растут быстро, люди это чувствуют. И публичные персоны в этом смысле ничем не отличаются от остальных. Это не про „может позволить“ или нет. Это про оценку адекватности стоимости. Я думаю, была честная реакция человека, который привык получать качество и соразмерность цены», — отметила артистка.

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как Пригожина и Валерию обманули в ресторане

Пригожин рассказал, как на днях поплатился за то, что не обратил внимания на цены в ресторане. В итоге их с Валерией обманули, выставив сильно завышенный счет.

«Мы с Валерией побывали в одном ресторане, ушли оттуда расстроенными. Зашли поздно вечером, думали, перекусим, 3–4 тысячи рублей потратим. А нам счет выставили на 35 тысяч. Хотя Лера заказала себе только два морских ежа, и мы выпили чаю, даже десерта не было», — отметил продюсер.

Он выяснил, что им с женой в счет записали не два ежа, а 12, решив, видимо, что знаменитости не обратят внимания на лишние позиции в чеке. Когда же Пригожин раскрыл обман, то ему даже не вернули деньги, а лишь пообещали в следующий раз угостить звездную пару бесплатно.

Продюсер не стал называть ресторан, в котором его обманули. Вместо этого порекомендовал читателям NEWS.ru внимательнее изучать и цены, и чеки, чтобы не стать жертвами нечестного отношения, где бы то ни было.

Сам Филипп Киркоров пока не комментировал завирусившийся в сетях рилс. Его директор Екатерина Успенская не ответила на просьбу NEWS.ru оценить это видео.

Читайте также:

«Маленькая какая, ножки-бутылочки»: почему Тодоренко ушла из шоу «Маска»

«Могла послать на три буквы»: Катя Семенова о Пугачевой, Долиной, шоу-мафии

«Давно зуб на Пугачеву»: Дзюник о Долиной, Ивлеевой, звездах-алкоголиках