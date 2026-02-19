«Больше такого не было»: Киркоров о самом романтичном свидании с Пугачевой

«Больше такого не было»: Киркоров о самом романтичном свидании с Пугачевой Киркоров заявил, что его самое романтичное свидание было с Пугачевой в 1994 году

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что самое романтичное свидание с певицей Аллой Пугачевой случилось во Франкфурте-на-Майне в 1994 году в День святого Валентина. В эфире «Дорожного радио» он подчеркнул, что подобных моментов в его жизни больше не было.

Весь город был в сердечках. Мы провели этот день и все остальное вместе. Это было красиво, романтично и незабываемо. Больше такого дня у меня не было, — отметил Киркоров.

Ранее стало известно, что Пугачева собирается вернуться на сцену летом 2026 года. Источники утверждают, что она готова рассмотреть предложения о концертах от богатых заказчиков. Согласно их информации, артистка готова давать концерты на частных мероприятиях за рубежом.

Киркоров между тем заявил, что будет продолжать отмечать первое воскресенье весны, как это делала Пугачева. Традицию «разрешения весны» придумала сама артистка. Это событие певица также назвала «праздником желтых тюльпанов». Киркоров подчеркнул, что воспринимает этот праздник как семейное торжество.