Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что будет продолжать отмечать первое воскресенье весны, как это делала уехавшая из страны певица Алла Пугачева, передает Telegram-канал «Звездач». Традицию «разрешения весны» придумала сама артистка.

Это событие Пугачева также назвала «праздником желтых тюльпанов». Киркоров подчеркнул, что воспринимает этот праздник как семейное торжество.

После великой Примадонны, которая придумала это первое воскресенье весны, надо продолжать это дело. Она вдалеке — я перехватил этот праздник, — прокомментировал певец.

Ранее сообщалось, что недавно обнародованные архивные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна упоминают Пугачеву как одну из наиболее значимых фигур в России. Письмо от 13 января 2014 года от инвестора Бориса Николича содержит перепечатку статьи из The Times, где утверждается, что из десяти самых уважаемых людей в России пять — женщины, включая Примадонну.

Ранее сообщалось, что Киркоров возвращается на сцену после перерыва. Певец активно репетирует новую программу и планирует удивить зрителей масштабным шоу на ближайших концертах.