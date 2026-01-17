Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 18:44

Киркоров прервал паузу в карьере ради новых шоу

Киркоров объяснил перерыв в концертной деятельности необходимостью взять паузу

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный артист России Филипп Киркоров возвращается на сцену после перерыва, который он взял для восстановления здоровья. В интервью газете «Антенна-Телесемь» певец сообщил, что сейчас активно репетирует новую программу.

Я совершенно не собираюсь отказываться от ярких и эффектных сценических решений. <…> Главное — чтобы все прошло безопасно и мои выступления оставались такими же впечатляющими, — заявил артист.

Ближайшие большие концерты запланированы на 27 и 28 февраля на Live Arena. Артист подчеркнул, что потратил свободное время с пользой и готов удивлять зрителей масштабным шоу. Несмотря на прошлые инциденты с техникой, Киркоров не намерен упрощать свои выступления.

Для поддержания формы 58-летний певец придерживается здорового образа жизни и ежедневных тренировок. Киркоров признался, что не изнуряет себя диетами, но каждое утро стоит в планке по пять минут и посещает тренажерный зал. По словам звезды, публичный статус обязывает его следить за собой постоянно, хотя иногда он позволяет себе небольшие исключения, чтобы дать организму необходимую эмоциональную разрядку.

Ранее стало известно, что Киркоров решил на полгода приостановить покупку новых арт-объектов, чтобы обдумать увиденное на последних выставках и осмыслить свою коллекцию. Как отметил телеведущий Андрей Малахов, любая приобретенная артистом вещь становится символом стиля.

певцы
концерты
здоровье
Филипп Киркоров
