13 января 2026 в 11:43

«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби

Малахов заявил, что Киркоров на время оставил коллекционирование арт-объектов

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российский певец Филипп Киркоров, долгое время увлекающийся коллекционированием арт-объектов, решил на некоторое время взять паузу, рассказал «Пятому каналу» телеведущий Андрей Малахов. По его словам, артист хочет «обдумать все происходящее» после посещения выставок.

Филипп — коллекционер, но он сказал, что сейчас берет паузу, тоже после посещения всех выставок, на полгода, чтобы обдумать все происходящее, — отметил Малахов.

Он добавил, что любая приобретенная Киркоровым вещь становится искусством и стилем. К ним относятся в том числе различные скульптуры и сумки. Что касается дочери Киркорова Аллы-Виктории, по мнению Малахова, она еще успеет показать всем вкус и чутье, унаследованные от отца.

Ранее продюсер Павел Рудченко обратил внимание, что Киркоров и Полина Гагарина стали менее популярны в 2025 году. По его словам, увеличением медийности и активности в уходящем году не могут похвастаться и артисты лейбла Black Star. На фоне этих тенденций сохраняется устойчивый спрос на концерты других звезд.

