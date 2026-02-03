Имя Аллы Пугачевой всплыло в скандальных файлах Эпштейна В рассекреченных файлах по делу Джеффри Эпштейна нашли упоминание Аллы Пугачевой

Новые рассекреченные документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна содержат упоминание певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала военной операции на Украине. Она упоминается там как одна из самых влиятельных персон в РФ.

Письмо с заголовком «Миссия выполнена для некоторых» было отправлено 13 января 2014 года с электронной почты Бориса Николича — врача, инвестора и бывшего советника Билла Гейтса. В письме содержится перепечатка статьи The Times, посвященной анализу самых влиятельных людей мира.

Половина из десяти самых почитаемых людей в России — женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву. Это самый высокий показатель среди всех стран, участвовавших в опросе, — говорится в документе.

В файлах по делу Эпштейна также обнаружили переписку с футурологом Паблосом Холманом и бывшим CEO компании-разработчика игр Activision Бобби Котиком о стратегии «индоктринации детей в экономику» с помощью внутриигровых покупок. Обсуждения датированы 2013 годом и совпали по времени с введением микротранзакций в игре Call of Duty.