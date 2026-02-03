Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 13:38

Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»

Эпштейн обсуждал с Котиком покупки в играх для индоктринации детей в экономику

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В новых рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, содержится переписка с футурологом Паблосом Холманом и бывшим CEO компании-разработчика игр Activision Бобби Котиком о стратегии «индоктринации детей в экономику» с помощью внутриигровых покупок. Обсуждения датированы 2013 годом и совпали по времени с введением микротранзакций в игре Call of Duty.

Согласно электронным письмам, Котик в мае 2013 года писал Эпштейну, что ключом к вовлечению детей в экономику является система «реальных вознаграждений». Он приводил в пример минуты связи, кредиты на технику Apple и внутриигровые предметы. Футуролог Холман с иронией отметил, что «виртуальные предметы в играх» преподносятся как «реальные награды».

Эти дискуссии совпали по времени с поворотным моментом для Call of Duty. Первые микроплатежи появились в версии игры Black Ops 2, вышедшей в 2012 году. Затем в 2013 году в серии Ghosts ввели платных персонажей, скины и оружие. Архивы также показывают тесное общение между бизнесменами. Котик упоминается в файлах более 300 раз и был приглашен на остров Эпштейна в 2012 году.

Ранее в файлах Эпштейна обнаружили упоминание о том, что принц Эндрю истязал и убил девушку в 1990-х годах, а жертву ему поставил сам финансист. Обвинения содержатся в переписке от октября 2020 года.

