03 февраля 2026 в 12:26

В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне

В файлах Эпштейна нашли сведения о причастности принца Эндрю к убийству девушки

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Marcin Nowak/Global Look Press
Принц Эндрю истязал и убил девушку в 90-х годах, жертву ему поставил бизнесмен Джеффри Эпштейн, что следует из материалов его дела. Серьезные обвинения содержатся в переписке от октября 2020 года.

В одном из писем некий Брайан Миллер утверждает, что светская львица Гилейн Максвелл завербовала девушку якобы для модельной карьеры, но в итоге та была продана в сексуальное рабство и подвергнута пыткам. Автор письма заявляет, что младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был причастен к смерти этой девушки. Предполагается, что именно это и стало причиной беспрецедентного шага Букингемского дворца, который лишил принца всех титулов и покровительства.

Информация стала известна в ходе внутреннего обмена письмами между сотрудниками прокуратуры США (USANYS). В тексте также упоминается необходимость получения паспорта для идентификации личности погибшей. На данный момент эти сведения рассматриваются в контексте масштабного расследования деятельности сети Эпштейна и его подельницы Максвелл, которая была приговорена к 20 годам заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что принц покидает Великобританию после громкого скандала, лишившего его титула и королевских привилегий. Британский таблоид Page Six утверждает, что бывший принц может переехать в Бахрейн, возможно, вместе с экс-супругой Сарой Фергюсон.

Принц Эндрю
Джеффри Эпштейн
убийства
преступления
