Опальный брат Карла III покинет Великобританию после скандала

Младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор покидает Великобританию после громкого скандала, лишившего его титула и королевских привилегий, сообщает Page Six. Бывший принц может переехать в Бахрейн, возможно, вместе с экс-супругой Сарой Фергюсон.

Сообщается, что Эндрю и Фергюсон должны покинуть свой давний дом, Королевскую ложу, в Виндзорском Грейт-парке, к 25 января, после того как король Чарльз вынудил их переехать на фоне продолжающегося скандала, — говорится в публикации.

По мнению экспертов, переезд на Ближний Восток позволит ему скрыться от внимания папарацци и давления, которое продолжается уже длительное время. Свой дом в Великобритании он должен покинуть в ближайшие дни, однако есть предположения, что отъезд может затянуться до первых чисел февраля.

Ранее стало известно, что принцесса Евгения полностью разорвала контакты со своим отцом, принцем Эндрю, на фоне последствий скандала вокруг его связей с Джеффри Эпштейном. Она отказывается разговаривать и проигнорировала встречу с ним на Рождество. Для самого Эндрю, по информации источника, разрыв с младшей дочерью стал серьезным ударом.