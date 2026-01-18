Дочь принца Эндрю прекратила общение с отцом

Принцесса Евгения полностью разорвала контакты со своим отцом, принцем Эндрю, на фоне последствий скандала вокруг его связей с Джеффри Эпштейном, сообщает Daily Mail. Она отказывается разговаривать и проигнорировала встречу с ним на Рождество.

Причиной резкой позиции стал отказ Эндрю извиниться перед жертвами торговли людьми — того, чем Евгения профессионально занимается в рамках своей благотворительной организации. Старшая дочь принца, Беатрис, заняла более гибкую позицию, пытаясь сохранить семейные связи, но не в ущерб своей репутации.

Беатрис пытается балансировать на тонкой грани: не порывать с отцом, но при этом оставаться близкой к королевской семье, — утверждает источник издания.

Для самого Эндрю, лишенного в октябре 2025 года всех королевских титулов, разрыв с младшей дочерью стал серьезным ударом. Инсайдеры сообщают, что он «опустошен» сложившейся ситуацией. Изоляция принца внутри семьи совпала с его окончательным выселением из поместья Роял-Лодж в Виндзоре, где он прожил последние 20 лет.

На прошлой неделе у резиденции был замечен фургон для перевозки вещей — опальный принц начал разбирать имущество перед переездом. Ожидается, что до завершения ремонта в его новом доме в Норфолке к Пасхе он будет временно проживать в поместье Сандрингем.