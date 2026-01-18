Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 09:15

Дочь принца Эндрю прекратила общение с отцом

Daily Mail: дочь принца Эндрю прекратила общаться с ним после скандала

Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Принцесса Евгения полностью разорвала контакты со своим отцом, принцем Эндрю, на фоне последствий скандала вокруг его связей с Джеффри Эпштейном, сообщает Daily Mail. Она отказывается разговаривать и проигнорировала встречу с ним на Рождество.

Причиной резкой позиции стал отказ Эндрю извиниться перед жертвами торговли людьми — того, чем Евгения профессионально занимается в рамках своей благотворительной организации. Старшая дочь принца, Беатрис, заняла более гибкую позицию, пытаясь сохранить семейные связи, но не в ущерб своей репутации.

Беатрис пытается балансировать на тонкой грани: не порывать с отцом, но при этом оставаться близкой к королевской семье, — утверждает источник издания.

Для самого Эндрю, лишенного в октябре 2025 года всех королевских титулов, разрыв с младшей дочерью стал серьезным ударом. Инсайдеры сообщают, что он «опустошен» сложившейся ситуацией. Изоляция принца внутри семьи совпала с его окончательным выселением из поместья Роял-Лодж в Виндзоре, где он прожил последние 20 лет.

На прошлой неделе у резиденции был замечен фургон для перевозки вещей — опальный принц начал разбирать имущество перед переездом. Ожидается, что до завершения ремонта в его новом доме в Норфолке к Пасхе он будет временно проживать в поместье Сандрингем.

Великобритания
королевская семья
Принц Эндрю
принцессы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России прорвала оборону противника на одном из направлений в ДНР
«Станешь финским Кирком»: политику начали угрожать из-за позиции по России
«Жена, которую бьет муж»: на Западе необычно сравнили отношения США и ЕС
«Яма»: Сальдо спрогнозировал будущее европейских денег на Украине
Аллегрова отсудила 1,3 млн рублей у москвича
Власти уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Беслан
Ситуацию с энергетикой в Киеве назвали критической с наступлением морозов
Идеальное сочиво на сочельник: пшеница, мак и сухофрукты без хлопот
Паста с грибным соусом в пост — сытное блюдо без мяса и молока
В Петербурге массово возвращают билеты на концерт с подменой Шаде Аду
Отказ от паспорта США, четыре жены, мечты о Госдуме: как живет Джефф Монсон
У преемницы Мадуро обнаружили криминальное прошлое
Открываю банку кукурузы — мой салат для сочельника готов за минуты!
Пассажир упал на рельсы петербургского метро
«Прогнозы-то сбываются»: Медведев о последних мировых новостях
Баня, парикмахерская и балет: какие услуги оказывали в блокадном городе
Студенческие семьи смогут получать дополнительную стипендию
Стало известно, что Финляндия предложила ЕС после слов Трампа о пошлинах
Британских акушерок решили научить «пользе» близкородственных браков
«Без кровавого клоуна»: Медведчук раскрыл, на кого работает время в СВО
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.