Оскандалившийся бывший принц Эндрю начал вывозить вещи из особняка Экс-принц Эндрю приступил к вывозу вещей из особняка после 20 лет жизни

Бывший герцог Йоркский Эндрю, лишенный всех титулов, в том числе принца, собирается покинуть особняк Роял-Лодж на территории Виндзорского замка, сообщает Daily Mail. По информации журналистов, у ворот рядом с 30-комнатным жилищем появилась грузовая машина.

Отмечается, что Эндрю прожил в Роял-Лодже порядка 20 лет. Теперь бывший принц планирует переехать на ферму Марш в графстве Норфолк. По информации журналистов, переезд должен завершиться до 66-летия экс-герцога Йоркского в феврале.

Сразу после переезда брат короля Карла III на время переедет в дом на территории поместья Сандрингем в Норфолке. К Пасхе он переберется на отремонтированную ферму, где сейчас устанавливают спутниковое телевидение и новый забор.

Известно, что Эндрю пришлось отказаться от титулов на фоне скандала вокруг связей монаршей особы с осужденным Джеффри Эпштейном. Также бывшего принца обвиняют в сексуальном насилии, Эндрю этого не признает. Карл III лишил брата титулов и имущества осенью 2025 года.

До этого принцессы Беатрис и Евгения, дочери бывшего британского принца Эндрю, посетили традиционную рождественскую службу в Сандрингеме вместе с основной частью королевской семьи, но без своего отца. Их появление в окружении короля Карла III и других высокопоставленных родственников было расценено как сознательный шаг по дистанцированию от скандального родителя.