15 января 2026 в 11:59

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон занялась коронацией Уильяма

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press
Кейт Миддлтон тайно готовит коронацию мужа принца Уильяма «в последние дни правления его больного отца» короля Карла III, передает RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 15 января?

Что известно о коронации Уильяма

По информации издания, с начала 2024 года 77-летний Карл III борется с нераскрытым типом рака, который считается неизлечимым. Несмотря на лечение, монарх продолжает брать на себя как можно больше задач, но источники дают неутешительные прогнозы по поводу его здоровья.

«Очевидно, что это очень чувствительная ситуация. Не только из-за неустойчивого здоровья монарха, но и из-за его преклонного возраста. Неоспоримая правда заключается в том, что Уильяма нужно будет короновать скорее раньше, чем позже, поэтому разумно и необходимо договориться обо всем заблаговременно», — сказал инсайдер.

По словам источников, Миддлтон «в значительной степени отвечает за коронацию Уильяма», в этом ей помогают старшие придворные и другие эксперты.

«Логично, что Кейт хотела быть в центре планирования коронации, так как она лучше, чем кто-либо, знает, какой тип церемонии хотел бы Уильям. У нее безупречный вкус. Уильям и король безоговорочно доверяют ей», — пояснил инсайдер.

Источник добавил, что «почти наверняка» изгнанный дядя Уильяма Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и его бывшая жена Сара Фергюсон будут исключены из списка гостей из-за их скандальных связей с умершим педофилом Джеффри Эпштейном.

Ситуация с принцем Гарри и его женой Меган Маркл более сложная и зависит от того, какими будут их отношения с Уильямом, когда придет время.

«Если они с Гарри будут общаться, то будет смысл пригласить брата на коронацию. Соответственно, тогда и Меган и их дети могли бы присоединиться. Но если нет, то Уильям не хотел бы, чтобы они присутствовали на церемонии», — рассказал инсайдер.

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Каких привилегий потребовала Маркл в Великобритании

Меган Маркл все еще считает, что она достойна королевского обращения, когда дело доходит до ее возможного возвращения в Великобританию, передает RadarOnline.

Сообщается, что бывшая актриса рассматривает возможность сопровождать своего мужа принца Гарри на Играх Непокоренных 2027 года в Бирмингеме, Англия. При этом она предъявляет внушительный список требований.

«Она хочет, чтобы четыре этажа отеля были полностью закрыты для нее. Персоналу не разрешается смотреть на нее. Кроме того, любой, кто имеет какое-либо взаимодействие с ней, должен называть ее „Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской“. Исключений нет», — заявил источник.

Требования Маркл также включают «водителей 24/7, парк роскошных автомобилей и полицейское сопровождение из аэропорта в отель».

Отмечается, что Меган не приезжала в Великобританию с сентября 2022 года.

