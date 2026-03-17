В Европе опять раскол: Бельгия умоляет о диалоге с РФ — как ответит Москва

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал Европу к заключению сделки с Россией. По его словам, санкции не оказали должного давления на Москву, поэтому единственное, что остается ЕС, — пойти с ней на переговоры. Сегодня с такой позиции выступает все больше европейских стран, за исключением самых агрессивно настроенных. Почему лидеры Евросоюза сменили свою риторику и есть ли у Брюсселя шанс получить место за столом переговоров с РФ — в материале NEWS.ru.

Что в Бельгии сказали о России

Де Вевер дал интервью L'Echo, в котором заявил, что США явно не выступают на стороне Украины. По мнению премьер-министра Бельгии, Вашингтон сегодня ближе к Москве, чем к Киеву. Он отметил: поскольку без поддержки Штатов попытки Брюсселя надавить на РФ тщетны, Европе остается лишь заключить сделку с российским правительством.

Премьер подчеркнул, что без мандата на переговоры в Москве европейцы будут удалены от процесса урегулирования украинского кризиса.

«Американцы будут подталкивать Украину к принятию сделки. И я уже сейчас могу сказать, что для нас эта сделка будет плохой», — добавил Де Вевер.

Де Вевер не впервые выступает за налаживание диалога с Москвой. Ранее он также высказывался против изъятия замороженных российских активов. Глава правительства Бельгии отмечал, что даже в годы Второй мировой войны к таким резервам никто не прикасался. Поскольку его страна не воюет с РФ, то ни о какой конфискации не может идти и речи, подчеркивал бельгийский политик.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что позиция премьера продиктована тремя основными мотивами. Первый — нежелание тратить деньги на поддержку Украины, поскольку эти расходы видятся Брюсселю бессмысленными. Второй — кризис на Ближнем Востоке: из-за него в мире резко выросли цены на нефть и газ, а купить их выгодно и в нужном объеме можно только у РФ.

«Третья причина — бельгийцы не прочь разморозить российские активы и пустить их на развитие собственной экономики в качестве инвестиций от Москвы», — объяснил эксперт.

Почему Европа хочет переговоров с Россией

По словам Де Вевера, он не единственный лидер в ЕС, который сегодня не видит альтернатив диалогу с Россией. «В беседах с глазу на глаз европейские лидеры говорят мне, что я прав, но никто не осмеливается сказать это во всеуслышание», — утверждает премьер.

Однако главы некоторых государств все же не боятся открыто высказываться на эту тему. Так, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Hirado отмечал: «Европе следует не „стучаться в двери“ Вашингтона, а отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности между Европейским союзом и Россией».

Схожего мнения придерживается премьер Словакии Роберт Фицо: он неоднократно призывал к немедленным переговорам с Москвой и даже предлагал Братиславу в качестве площадки для диалога. Кроме того, он публично поддержал заявление Де Вевера о необходимости «сделки» с РФ.

В стане европейских «ястребов» остаются главы Великобритании, Германии, Польши, Финляндии, Франции и стран Прибалтики. Тем не менее лидер Пятой республики Эммануэль Макрон в феврале заявлял о подготовке к «обмену репликами» с президентом России Владимиром Путиным и даже отправил в Москву своего советника Эммануэля Бонна. По данным СМИ, его задачей было убедить РФ, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений по безопасности на континенте.

Журавлев отметил, что за переговоры с Россией стала выступать и Италия.

«Премьер Джорджа Мелони, пользуясь поддержкой Дональда Трампа, хочет усилить роль своей страны в Европе. Сейчас Италия — третья после Германии и Франции, а она хочет быть второй. Переговоры с РФ повысят ее субъектность и политический вес», — убежден собеседник.

Германский политолог Александр Рар в разговоре с NEWS.ru рассказал, что Европа в целом устала от украинского конфликта.

«Слава богу, в ЕС стали звучать трезвые и прагматичные голоса. Но главные европейские страны — в первую очередь ФРГ — против переговоров с РФ, если они означают капитуляцию или проигрыш Украины», — подчеркнул аналитик.

Будут ли переговоры Европы и России

Газета Financial Times сообщила, что пока попытки европейских дипломатов «выбить» для ЕС место за столом переговоров России и Украины не увенчались успехом. По данным источников, помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на просьбу посещавших Москву посланников из Франции резким отказом.

Однако руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров допускает, что Европа еще может наладить отношения с Москвой.

«Но придется выполнить одно условие: США и Британия должны заставить президента Украины Владимира Зеленского прекратить воевать и начать с нами диалог», — объяснил эксперт.

По его мнению, как только Киев осознает неизбежность переговоров с Москвой, то даже самые воинственно настроенные страны ЕС будут вынуждены смягчить свою риторику — ведь они не готовы к полномасштабному противостоянию с Россией.

«Если американцы и британцы скажут, что не могут гарантировать безопасность Зеленского, он тут же сядет за стол. А с ним — и европейцы. Но пока переговоры тормозит не позиция президента Украины, а то, что США не способны договориться о проведении совместной политики с Британией, чей спецназ — личная охрана Зеленского. Если договорятся, то диалогу быть», — резюмировал политолог.

