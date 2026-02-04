Французского дипломата заподозрили в «тайном» визите в Москву

Москву с неанонсированным визитом 3 февраля посетил дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, передает Reuters со ссылкой на источники. Его переговоры в российской столице, как полагают, были направлены на поиск путей диалога между Парижем и Москвой на фоне глубокого кризиса в отношениях.

Согласно информации агентства, Бонн провел встречу с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым. Визит носил закрытый характер и, вероятно, был сосредоточен на попытке восстановить или поддержать рабочие каналы связи для обсуждения международной повестки и обмена мнениями. В Елисейском дворце отказались как подтверждать, так и опровергать факт этой поездки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что регулярные анонсы президента Франции Эммануэля Макрона скорой беседы с Путиным не являются серьезными и служат лишь игре на публику. Он подчеркнул, что для обсуждения важных тем нужны конкретные идеи, а не «микрофонная дипломатия», которая не приносит позитивного результата.

До этого президент Франции объявил о возможном возобновлении диалога с российским коллегой. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с Москвой.