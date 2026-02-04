Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 22:56

Французского дипломата заподозрили в «тайном» визите в Москву

Reuters: дипломатический советник президента Франции Бонн тайно побывал в Москве

Флаг Франции Флаг Франции Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москву с неанонсированным визитом 3 февраля посетил дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, передает Reuters со ссылкой на источники. Его переговоры в российской столице, как полагают, были направлены на поиск путей диалога между Парижем и Москвой на фоне глубокого кризиса в отношениях.

Согласно информации агентства, Бонн провел встречу с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым. Визит носил закрытый характер и, вероятно, был сосредоточен на попытке восстановить или поддержать рабочие каналы связи для обсуждения международной повестки и обмена мнениями. В Елисейском дворце отказались как подтверждать, так и опровергать факт этой поездки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что регулярные анонсы президента Франции Эммануэля Макрона скорой беседы с Путиным не являются серьезными и служат лишь игре на публику. Он подчеркнул, что для обсуждения важных тем нужны конкретные идеи, а не «микрофонная дипломатия», которая не приносит позитивного результата.

До этого президент Франции объявил о возможном возобновлении диалога с российским коллегой. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с Москвой.

Франция
Россия
визиты
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США пообещали добиться прорыва по Украине
«Вот и все»: Медведев опубликовал пугающий пост после завершения ДСНВ
«Худший сигнал»: молчание США по Договору об СНВ резко раскритиковали
Аршавин и Родригез отвоевали алименты у детей и бывших жен: подробности
Французского дипломата заподозрили в «тайном» визите в Москву
Губернатор раскрыл подробности мощного пожара в Тамбовской области
Первые соревнования Олимпиады-2026 стартовали в Италии
Две прибалтийские страны поменяли позицию в отношении России
Родители пили и заставляли работать? Что известно о семье жертвы педофила
При атаке дронов ВСУ под Белгородом пострадали взрослые и дети
В МИД России раскрыли реакцию США на предложение Путина по ДСНВ
Британцы устроили протест у Букингемского дворца из-за файлов Эпштейна
Десятки дронов ВСУ сбиты над шестью регионами России
Крупнейший застройщик попросил о помощи
Три страны ЕС отказались отправлять на Украину миллиарды
«ФАС изучит»: в России проверят цены на хлеб
Латиноамериканская страна потребовала экстрадиции Мадуро из США
Транспортный коллапс из-за снега: что делать, если увольняют за опоздания
Смерть матери, тайный поклонник, мнение об СВО: как живет Анна Чиповская
Гладков и еще 76 белгородцев застряли в лифте во время блэкаута
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.