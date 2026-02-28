Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео Появились кадры ответного удара Ирана по Израилю

В Сети опубликовано видео иранских ударов по Израилю — ПВО успешно отражают пуски ракет. Израильские военные также предупредили о новых пусках со стороны Тегерана.

Отмечается, что жители Иерусалима насчитали порядка 50 хлопков. Угроза ракетной опасности объявлена на территории всего Израиля.

Ранее в Иране практически полностью отключили интернет. По данным сервиса NetBlocks, уровень подключения составил всего 4%.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к местным жителям с призывом к стойкости в связи с началом операции против Ирана. Он также подчеркнул, что совместные действия Израиля и США направлены на создание условий, при которых народ Ирана сможет самостоятельно определять свою судьбу.

До этого командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердило удары по стране со стороны Израиля. В вооруженных силах добавили, что целями стали военные и административные объекты.

Также сообщалось, что Тель-Авив нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Известно, что лидер Ирана Али Хаменеи отсутствует в столице, его перевезли в безопасное место.