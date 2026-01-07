«В ближайшие недели»: Макрон собирается переговорить с Путиным Макрон анонсировал возможные переговоры с Путиным в ближайшие две недели

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возможном возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в ближайшие недели, передает France 2 со ссылкой на французского политика.

Макрон подчеркнул, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством, однако это не отменяет краткосрочной цели по поддержке Украины. По его словам, в настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в обозримом будущем.

В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины, — уточнил Макрон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил готовность Путина к диалогу с Макроном. При этом в Кремле ожидают, что разговор должен стать попыткой понять взаимные позиции, а не односторонним изложением претензий.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание, что Макрон стал более осторожным и дистанцируется от позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, обратившись к диалогу с Москвой. По его мнению, Париж теперь стремится к сближению с подходом Италии.