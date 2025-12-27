На Западе объяснили, почему Макрон «переобулся в прыжке» по вопросу России

На Западе объяснили, почему Макрон «переобулся в прыжке» по вопросу России Профессор Дизен: Макрон пытается уйти от воинственной позиции ФРГ по России

Президент Франции Эммануэль Макрон стал более осторожным и дистанцируется от позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, обратившись к диалогу с Москвой, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X. По его мнению, Париж теперь стремится к сближению с подходом Италии, в то время как Берлин вернулся к исторической одержимости победой над Россией.

В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии, — высказался Дизен.

Ранее французский лидер заявил о необходимости срочного восстановления коммуникационных каналов между Европой и Москвой. По его словам, возобновление контактов с российским президентом Владимиром Путиным соответствует интересам как европейских государств, так и Украины. Макрон подчеркнул, что в течение ближайших недель требуется найти подходящую основу для конструктивного диалога.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что глава Франции знает, как организовать диалог с российским коллегой. Подобная беседа может состояться при условии наличия содержательной повестки, добавил дипломат.