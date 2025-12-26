Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:57

Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным

Рябков: Макрону известно, как созвониться с Путиным

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон знает, как организовать разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью программе «60 минут». Он добавил, что такой разговор состоится, «если есть что сказать».

Если господину Макрону есть что сказать и это действительно представляет собой некий сигнал, он знает, и его помощники знают, какими путями этот сигнал можно донести и как организовать такой разговор, — заявил Рябков.

Ранее сообщалось, что возможность встречи президентов России и Франции не исключается в Елисейском дворце. Рассмотрение данного вопроса планируется в Париже уже в ближайшие дни. В Кремле положительно относятся к такой инициативе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление Макрона о намерении возобновить контакты с Москвой и подтвердил, что Путин открыт для беседы со своим французским коллегой. Представитель Кремля напомнил, что российский президент выразил готовность к такому взаимодействию во время своей итоговой пресс-конференции.

