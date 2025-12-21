Новый год-2026
21 декабря 2025 в 17:01

В Париже задумались о проведении встречи Путина и Макрона

Елисейский дворец рассмотрит возможность проведения встречи Путина и Макрона

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press
Елисейский дворец не исключает возможности проведения встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию французского лидера. Париж рассмотрит данный вариант уже в ближайшие дни. При этом журналисты отметили, что в Кремле также одобряют такой шаг.

То, что в Кремле публично одобряют такой шаг, это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров, — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в течение дня Путин проведет личные встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры пройдут в рамках рабочего графика главы государства.

Что касается телефонного разговора Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, по словам Пескова, график президента России на последние недели этого года пока его не предполагает. Однако при необходимости беседа может быть быстро организована, отметил он.

