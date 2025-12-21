В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться

В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться Песков: в графике Путина до конца года пока нет беседы с Трампом

График президента России Владимира Путина на последние недели этого года пока не предполагает телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При необходимости телефонный разговор может быть быстро организован, отметил он.

Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами. В рамках начавшегося председательства США первая встреча официальных представителей стран G20 уже прошла в Вашингтоне 15–16 декабря.

До этого сообщалось, что Трамп получил в подарок партию красной икры из Хабаровского края. Подарок отправили через его спецпосланника Стива Уиткоффа. Ее стоимость составила около 200 тыс. рублей. Представитель американской администрации попробовал продукцию рыбокомбината поселка Чныррах во время обеда в столичном ресторане перед началом официальных переговоров с Путиным