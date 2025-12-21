Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 11:14

В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться

Песков: в графике Путина до конца года пока нет беседы с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Читайте нас в Дзен

График президента России Владимира Путина на последние недели этого года пока не предполагает телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При необходимости телефонный разговор может быть быстро организован, отметил он.

Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами. В рамках начавшегося председательства США первая встреча официальных представителей стран G20 уже прошла в Вашингтоне 15–16 декабря.

До этого сообщалось, что Трамп получил в подарок партию красной икры из Хабаровского края. Подарок отправили через его спецпосланника Стива Уиткоффа. Ее стоимость составила около 200 тыс. рублей. Представитель американской администрации попробовал продукцию рыбокомбината поселка Чныррах во время обеда в столичном ресторане перед началом официальных переговоров с Путиным

Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.