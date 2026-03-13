«Гравитация берет свое»: Поризкова показала свое тело в кружевном белье Поризкова снялась в кружевном белье и рассказала о своем теле после беременности

Модель Паулина Поризкова опубликовала видео в кружевном белье в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она призналась, что ее тело далеко от идеала, несмотря на частые комплименты.

Поризкова объяснила, что за последний год набрала вес, и показала несовершенные, по ее мнению, участки тела. По словам модели, ее живот не соответствует глянцевым стандартам из-за двух беременностей.

Звезда также заявила, что гравитация берет свое, но именно она делает женщин сильнее. Модель призвала гордиться собой, несмотря на возрастные изменения.

