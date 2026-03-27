Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов

Ношеное белье покупают ради иллюзии близости, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Елена Авдеева. Она отметила, что подобные товары россияне заметили на одном из маркетплейсов.

Покупка подобных вещей создает иллюзию близости и дозволенности, иногда становится способом пережить сексуальное удовлетворение, — рассказала Авдеева.

По ее словам, мотивация продавцов более практична — на вещи, которые пользуются спросом, всегда будет предложение. Психолог подчеркнула, что желание приобрести такой товар не обязательно является патологией.

Ранее сообщалось, что блогерша Анастасия Буквецкая заявила в социальных сетях, что продала свое ношеное белье за десятки тысяч рублей. Девушка рассказала, что недавно посетила общественную баню, и продемонстрировала подписчикам снимок в упомянутом нижнем белье.