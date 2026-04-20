Президент Финляндии «превратился» в пугало

Житель финского города Пори Тапани Лахденсуу вырезал бензопилой из сосны полноразмерную фигуру президента Александра Стубба и начал использовать ее в качестве пугала для птиц, сообщает газета Ilta-Sanomat. Обычно 31-летний финн создает скульптуры животных, и это его первая работа, изображающая человека.

Теперь она служит пугалом для птиц. Справляется со своей задачей вполне хорошо, — сказал Лахденсуу.

На создание деревянной фигуры президента у автора ушло около месяца. Он также выставил свое творение на продажу и надеется, что Стубб увидит созданную им скульптуру.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия начала милитаризацию ускоренными темпами, выделяя огромные средства на модернизацию вооруженных сил. Это происходит несмотря на серьезные экономические проблемы. Наиболее серьезным вызовом для безопасности России дипломат назвал масштабную радиоэлектронную и воздушную разведывательную деятельность НАТО с территории Финляндии.

До этого МИД страны сообщил, что с июня 2026 года страна прекратит прием небиометрических паспортов, выданных Россией. С 1 июня по 31 декабря 2026 года будет действовать переходный период, в течение которого еще примут такие паспорта при наличии действующей финской визы, оформленной до 1 июня.