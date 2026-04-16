16 апреля 2026 в 11:15

Финляндия запустила ускоренную милитаризацию

Посол РФ Кузнецов: Финляндия начала быструю милитаризацию

Финляндия начала милитаризацию ускоренными темпами, заявил ТАСС посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. По его словам, при этом правительство страны игнорирует экономические проблемы.

Ускоренными темпами продолжается милитаризация самой Финляндии. Несмотря на серьезные экономические проблемы, огромные средства выделяются на модернизацию вооруженных сил, — сказал он.

На сегодняшний день наиболее серьезным вызовом для безопасности России является масштабная радиоэлектронная и воздушная разведывательная деятельность НАТО с территории Финляндии, указал дипломат. Так, в частности, к ней относятся полеты БПЛА и самолетов-разведчиков вдоль российских границ, пояснил он.

Ранее британский стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил разведывательный полет в акватории Черного моря. Борт был замечен вблизи Крымского полуострова.

До этого самолеты стран НАТО совершили облет вблизи Калининградской области. Речь идет об американском самолете разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, а также о шведском самолете радиотехнической разведки Gulfstream S102B Korpen.

