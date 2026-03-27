«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова

Критик Райкина: раздевание Ефремова в спектакле работает на образ его героя

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра «Мастерская „12" Никиты Михалкова» Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»
Раздевание Михаила Ефремова до трусов в спектакле «Без свидетелей» вполне уместно, сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что это работает на образ его героя, а выглядеть идеально актер не обязан.

Это может быть не очень эстетично, но, во всяком случае, как мне кажется, на образ работает. Он играет человека, который сам себе сломал судьбу в силу разных обстоятельств, в том числе и дурного характера, — сказала Райкина.

Критик добавила, что Ефремов «не культурист, не спортсмен» и не обязан выглядеть идеально. По ее словам, недостатки его фигуры компенсируются актерским талантом.

Человек он малотренированный, но у него зато хорошо тренированное актерское нутро, и годы, проведенные за решеткой, это не убили, — сказала критик.

Ранее актриса Анна Михалкова после премьера спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“», в котором она играет с Eфремовым, назвала своего коллегу огромным профессионалом. Она сказала, что у него может сложиться дуэт с любым актером или актрисой.

