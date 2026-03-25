«Огромный профессионал»: Михалкова оценила свой дуэт с Ефремовым

В театре «Мастерская „12“» Никиты Михалкова прошла премьера спектакля «Без свидетелей», в котором главные роли исполнили Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Актриса после постановки назвала своего коллегу огромным профессионалом, у которого может сложиться дуэт с любой из знаменитостей, передает корреспондент NEWS.ru.

Спектакль, поставленный по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей», рассказывает о случайной встрече бывших супругов спустя годы после расставания. Герои на протяжении всего действия раскрывают старые обиды и внутренние раны. Это стало первым публичным выходом Ефремова на сцену после освобождения из тюрьмы.

После премьеры Анна Михалкова высоко оценила работу своего партнера. По ее словам, у них с Ефремовым действительно сложился дуэт.

Мне кажется, у Михаила с любой артисткой, любым артистом сложился бы дуэт, потому что он действительно огромный профессионал, — сказала Михалкова.

Поддержать артистов в зрительном зале собрались коллеги и друзья: Леонид Ярмольник, Юлия Барановская, Александр Самойленко и другие. Премьера стала долгожданным событием не только для поклонников артистов, но и для театральной Москвы.

Ранее Барановская рассказала, что постановка ей чрезвычайно понравилась. Она назвала спектакль потрясающим и добавила, что расплакалась в конце.