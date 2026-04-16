16 апреля 2026 в 18:00

«Умерла от рака»: друг Сергея Никоненко рассказал о главной трагедии актера

Друг Никоненко рассказал, что актер сам воспитывает внука после смерти его мамы

Сергей Никоненко Сергей Никоненко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Сергей Никоненко сам воспитывает внука Петра после смерти матери мальчика, рассказал NEWS.ru друг народного артиста РСФСР Федор Егоров. Он добавил, что жизнь невестки артиста унесла онкология. На тот момент ребенку было всего четыре года, сейчас ему 17.

У Пети мама умерла от рака, у папы уже другая семья — Сергей Петрович постоянно занимается внуком, — заявил Федор.

По его словам, внук унаследовал от дедушки яркую внешность, но связать жизнь с творческой профессией не захотел. Он поступил в университет «на научный факультет», поделился собеседник.

Ранее Никоненко высказался о Михаиле Ефремове, который вышел по УДО из исправительной колонии. Звезда фильма «Инспектор ГАИ» отметил, что отказался играть в одном спектакле с коллегой, назвав его «убийцей».

Также Никоненко вспомнил, как молодой Василий Шукшин на старте своей карьеры ночевал у него в чулане. По словам актера, после выпуска из ВГИКа писателю негде было жить, поэтому он просил помощи «у кого придется».

Наталия Петренко
