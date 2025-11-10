Ротару, Боярский, Райкин: как сегодня живут внучки звезд СССР

Внучка украинской певицы Софии Ротару переехала в Европу и собирается замуж за американского миллиардера. Как живут сегодня наследницы других знаменитых в СССР артистов?

Что известно о внучках Ротару и Гурченко

24-летняя внучка Ротару Софья Евдокименко живет в Италии, работает моделью известных брендов, а также продает косметические принадлежности в соцсети. После учебы в Лондоне она попыталась стать певицей и записала несколько музыкальных треков, но ее творчество не нашло отклика у слушателей.

Долгое время девушка встречалась с украинским IT-миллионером и даже собиралась за него замуж. В 2022 году в аккаунте Евдокименко появилось фото с дорогим помолвочным кольцом, однако через несколько месяцев девушка рассталась с возлюбленным и удалила все совместные снимки с ним из соцсетей.

Позже выяснилось, что внучка Ротару встречается с состоятельным американцем Максом Лернером, состояние семьи которого оценивается в более чем $1 млрд. По слухам, свадьба наследницы Ротару не за горами. После начала СВО Евдокимова поддержала Украину, хотя продолжила говорить в своих соцсетях по-русски.

41-летняя внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева ведет непубличный образ жизни. Окончив психфак, женщина стала домохозяйкой и сейчас воспитывает 17-летнюю дочь Таисию. В наследство от знаменитой бабушки ей досталась полузаброшенная подмосковная дача в деревне Глаголево.

Королева планировала открыть там музей знаменитой бабушки, однако не нашла средств на ремонт. В своих интервью женщина называет покойную звезду «Карнавальной ночи» «настоящей патриоткой России», которая бы наверняка осудила сбежавших из РФ коллег.

Чем занимаются внучки Евстигнеева и Боярского

30-летняя внучка народного артиста СССР Евгения Евстигнеева Софья Разуваева в детстве профессионально занималась бальными танцами, а затем стала актрисой. После окончания Школы-студии МХАТ она активно снимается в телепроектах, взяв в качестве псевдонима фамилию знаменитого деда. Зрители могли видеть внучку Евстигнеева в сериале телеканала СТС «90-е. Весело и громко», а также в сериалах «Кунгур», «Ловец снов» и фильме «Квест». Суда по соцсетям, девушка увлекается серфингом, много путешествует и любит футбол. В комментариях поклонники часто сравнивают ее с актрисой Светланой Ходченковой.

26-летняя внучка народного артиста СССР Михаила Боярского Екатерина — тоже творческая личность. Девушка стала поп-певицей и уже записала несколько танцевальных треков. Правда, в Сети чаще обсуждают не песни Боярской, а ее откровенные образы.

Внучка Боярского — выпускница Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, а также страстная поклонница футбольного клуба «Зенит», как ее знаменитый дед.

Еще одна наследница знаменитой династии — внучка ведущего КВН Александра Маслякова. 19-летняя Таисия учится на факультете управления и политики в МГИМО, а в своих соцсетях демонстрирует роскошный образ жизни, брендовую одежду и дорогие украшения. Подписчики не раз обвиняли девушку в увлечении косметическими процедурами, из-за которых она, по их мнению, «стала похожа на Любовь Успенскую».

Чем занимаются внучки Райкина и Виторгана

37-летняя внучка знаменитого юмориста Аркадия Райкина Полина — профессиональная актриса и танцовщица. Женщина несколько лет работала в шоу-балете «Тодес», после чего окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Райкина служила в театре имени Станиславского и «Сатириконе», снималась в кино. В ее фильмографии есть роли в картинах «Дылды», «Чернобыль», сериале «Физрук» и других. Сейчас Полина преподает актерское мастерство в Высшей школе сценических искусств и в театральной школе при ансамбле танца Игоря Моисеева, она замужем за актером Ренатом Маминым.

29-летняя внучка народного артиста РФ Эммануила Виторгана Полина живет в Израиле с матерью Викторией Верберг. Она окончила ГИТИС и теперь пытается работать в театре Тель-Авива и сниматься в кино. Последний раз Полина появилась на российском экране в сериале «Вертинский» в 2021 году. После начала СВО Виторган в своих соцсетях осудила действия российских властей, поддержав Украину.

