Хаматова, Лазарева, Гребенщиков: кто из сбежавших звезд страдает без России

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова призналась, что страдает без России, но боится вернуться. Кто еще из сбежавших за границу знаменитостей тоскует по родине и не может пересечь границу?

О чем грустят Хаматова и Лева Би-2

В одном из интервью 50-летняя Чулпан Хаматова призналась, что после отъезда из России в Латвию живет трудно, мало зарабатывает и мечтает сесть в самолет до Москвы. Останавливает артистку, по ее словам, лишь страх за будущее детей.

«Улыбаюсь и стараюсь жить, но пока лишь за счет усилия воли. Если честно, я не знаю, как жить. Но вообще, в жизни есть много хорошего — нет ядерной войны, например», — с грустью пояснила актриса.

Рассказал о своей ностальгии и уехавший в Испанию музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Певец признался, что скучает по Москве, где прожил 25 лет, и по друзьям молодости. Сейчас музыкант живет в Марбелье по соседству с певцом Валерием Меладзе, актером Эммануилом Виторганом и другими уехавшими из РФ артистами.

Бортник не стал скрывать, что состоял в приятельских отношениях с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым, плотно общался с его женой и играл на его мероприятиях. Однако теперь, как уверяет артист, он стыдится этого.

Что сказали о России Лазарева и Гребенщиков

Экс-телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что хочет когда-нибудь вернуться в Москву, но пока боится посещать Россию. Она просит знакомых привозить ей личные вещи из столичной квартиры в Испанию, где снимает дом. По словам Лазаревой, она также опасается ездить в страны, которые могут выдать ее российским властям, потому что не хочет сесть в тюрьму.

Татьяна Лазарева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в последние годы живет в Лондоне, но постоянно общается с друзьями из России. В одном из интервью певец признался: несмотря на разницу во взглядах, он продолжает контактировать с экс-скрипачом группы «Аквариум» Андреем Решетиным, который отправился добровольцем на СВО. Гребенщиков назвал бывшего коллегу «романтическим человеком», который имеет полное право придерживаться собственной точки зрения.

Артист предположил, что нынешняя ситуация в мире дается людям специально, «чтобы они научились по-человечески относиться друг к другу», невзирая на политическую позицию. При этом исполнитель отметил: он не знает, сможет ли когда-нибудь снова выступить в Москве и Киеве. По словам Гребенщикова, в этом вопросе он полагается на Бога.

Где работают Панин и Смольянинов

Переехавший в США экс-актер Алексей Панин уже три года сидит без стабильной работы. Одно время артист был ведущим игры в «Мафию» в американских барах, пытался открыть клуб для взрослых, а также участвовал в камерном спектакле «Скамейка». Однако все проекты с участием Панина потерпели фиаско. В 2025 году артист признался, что подрабатывает доставщиком еды и курьером.

Не смог найти работу по специальности и актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сейчас звезда «9 роты» дает актерские мастер-классы, играет на гитаре в барах и записывает подкасты для германского телеканала. В своих интервью Смольянинов не раз признавался, что в России он зарабатывал в разы больше и ни в чем себе не отказывал.

Пожаловался на трудную жизнь в Испании и комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он честно признался, что завидует оставшимся в России коллегам, ведь те получают высокие гонорары и могут пользоваться качественным сервисом.

