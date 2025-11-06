Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 14:45

Хаматова, Лазарева, Гребенщиков: кто из сбежавших звезд страдает без России

Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова призналась, что страдает без России, но боится вернуться. Кто еще из сбежавших за границу знаменитостей тоскует по родине и не может пересечь границу?

О чем грустят Хаматова и Лева Би-2

В одном из интервью 50-летняя Чулпан Хаматова призналась, что после отъезда из России в Латвию живет трудно, мало зарабатывает и мечтает сесть в самолет до Москвы. Останавливает артистку, по ее словам, лишь страх за будущее детей.

«Улыбаюсь и стараюсь жить, но пока лишь за счет усилия воли. Если честно, я не знаю, как жить. Но вообще, в жизни есть много хорошего — нет ядерной войны, например», — с грустью пояснила актриса.

Рассказал о своей ностальгии и уехавший в Испанию музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Певец признался, что скучает по Москве, где прожил 25 лет, и по друзьям молодости. Сейчас музыкант живет в Марбелье по соседству с певцом Валерием Меладзе, актером Эммануилом Виторганом и другими уехавшими из РФ артистами.

Бортник не стал скрывать, что состоял в приятельских отношениях с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым, плотно общался с его женой и играл на его мероприятиях. Однако теперь, как уверяет артист, он стыдится этого.

Что сказали о России Лазарева и Гребенщиков

Экс-телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что хочет когда-нибудь вернуться в Москву, но пока боится посещать Россию. Она просит знакомых привозить ей личные вещи из столичной квартиры в Испанию, где снимает дом. По словам Лазаревой, она также опасается ездить в страны, которые могут выдать ее российским властям, потому что не хочет сесть в тюрьму.

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в последние годы живет в Лондоне, но постоянно общается с друзьями из России. В одном из интервью певец признался: несмотря на разницу во взглядах, он продолжает контактировать с экс-скрипачом группы «Аквариум» Андреем Решетиным, который отправился добровольцем на СВО. Гребенщиков назвал бывшего коллегу «романтическим человеком», который имеет полное право придерживаться собственной точки зрения.

Артист предположил, что нынешняя ситуация в мире дается людям специально, «чтобы они научились по-человечески относиться друг к другу», невзирая на политическую позицию. При этом исполнитель отметил: он не знает, сможет ли когда-нибудь снова выступить в Москве и Киеве. По словам Гребенщикова, в этом вопросе он полагается на Бога.

Где работают Панин и Смольянинов

Переехавший в США экс-актер Алексей Панин уже три года сидит без стабильной работы. Одно время артист был ведущим игры в «Мафию» в американских барах, пытался открыть клуб для взрослых, а также участвовал в камерном спектакле «Скамейка». Однако все проекты с участием Панина потерпели фиаско. В 2025 году артист признался, что подрабатывает доставщиком еды и курьером.

Не смог найти работу по специальности и актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сейчас звезда «9 роты» дает актерские мастер-классы, играет на гитаре в барах и записывает подкасты для германского телеканала. В своих интервью Смольянинов не раз признавался, что в России он зарабатывал в разы больше и ни в чем себе не отказывал.

Пожаловался на трудную жизнь в Испании и комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он честно признался, что завидует оставшимся в России коллегам, ведь те получают высокие гонорары и могут пользоваться качественным сервисом.

Читайте также:

Почему Ротару и Пугачева не могут продать жилье в России, конфискуют ли его

Составлен список российских артистов, которые могли получать деньги USAID

Николаев, Листьев, Судец: трагические судьбы знаменитых телеведущих СССР

знаменитости
иноагенты
Россия
эмиграция
Ирина Дроздова
И. Дроздова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования лидеру страны Азии из-за последствий тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности
В Татарстане начнут выводить собственную породу гусей
Вымогавший 13 млн рублей экс-гендиректор ОЭЗ выходит из колонии
Роспотребнадзор назвал самый полезный вид чипсов
Россиянам весной предложат первый безвизовый круиз в Европу
В Госдуме предложили ввести период охлаждения перед покупкой недвижимости
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.