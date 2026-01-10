Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 916-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, это случилось в выездном матче с «Чикаго», передает пресс-служба лиги. Он довел снайперский показатель за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф до 993 заброшенных шайб. По последнему показателю он уступает лишь канадцу Уэйну Гретцки.

Овечкину не хватает одного гола, чтобы превзойти Рона Фрэнсиса и стать вторым игроком в истории НХЛ, забившим 20 голов за сезон (21), и приблизиться к рекорду Горди Хоу в лиге (22). Овечкин забил Дрю Комессо в их первой игре друг против друга, увеличив свой рекорд в НХЛ по количеству забитых голов в ворота соперника до 187, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что гол Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.