Румынские власти намеренно начали отрезать страну от России Посол Липаев: турагентствам в Румынии не разрешают продавать билеты до Москвы

Туристическим агентствам в Румынии запретили продавать авиабилеты до Москвы, об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в европейской стране Владимир Липаев. Он отметил, что это далеко не единственное препятствие, которое румынская сторона создает намеренно.

Осуществляется давление на поставщиков услуг с целью принудить их к отказу от сотрудничества с нами либо сделать это сотрудничество для нас максимально невыгодным. Туристическим агентствам запрещено продавать авиабилеты до Москвы, — заявил дипломат.

Липаев подчеркнул, что россияне сталкиваются с ограничением доступа к полноценному банковскому обслуживанию. Кроме того, введены дискриминационные правила перемещений внутри Шенгенской зоны. Российские проездные документы, если они не содержат электронного биометрического носителя, в Румынии не признаются.

По словам посла, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года в Бухаресте трактуется весьма вольно, если не сказать произвольно. Липаев добавил, что румынская сторона крайне нервно реагирует на любые ответные действия Москвы, забывая, что принцип взаимности в дипломатии никто не отменял.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО готово увеличить военное присутствие в Румынии при возникновении необходимости. Он отметил, что все члены объединения выступят за защиту страны.