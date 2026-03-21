Россияне обрушили волну хейта на турагентов

Россияне раскритиковали турагентов из-за отмененных туров и невозможности мгновенно вернуть деньги за путевки, сообщает Telegram-канал Baza. Руководитель туристической компании Виктория Подольская напомнила, что конфликт на Ближнем Востоке привел к отмене рейсов и туров.

По ее словам, сотрудники сталкиваются с грубым обращением и нелепыми обвинениями. Некоторые считают, что турагенты удерживают деньги, чтобы финансировать военные действия или помогать туристам, застрявшим за границей, но решение о возврате полностью зависит от туроператора, а не агентства.

У людей создается ощущение, будто мы удерживаем их деньги, хотя это не так: все средства в полном объеме уходят туроператору, а агентство получает комиссию отдельно. В среднем это 7–8%, которые сейчас мы также возвращаем, — сказала собеседница.

Тем не менее, туристы не готовы ждать и переходят от словесных претензий к активным действиям. Генеральный директор другой туркомпании Марина Агекян отметила, что некоторые клиенты подают в банк заявления об «ошибочной» транзакции, требуя возврата. При этом большинство путешественников реагирует адекватно, но даже единичные скандалы сильно отражаются на персонале.

Ранее сообщалось, что две трети россиян, которые задержались за границей из-за конфликта на Ближнем Востоке, уже вернулись домой. Эксперты отмечали, что труднее всего вернуть туристов, оказавшихся на островах Индийского океана и в азиатских странах.