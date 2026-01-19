«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать

В Золотое кольцо России включат еще 49 населенных пунктов самой разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабиха в Ярославской области. По замыслу властей, этот шаг будет способствовать повышению туристической привлекательности регионов. Почему изменятся границы знаменитого маршрута, какие достопримечательности заслуживают особого внимания — в материале NEWS.ru.

Почему расширяются границы Золотого кольца России

Вместо привычного маршрута из девяти городов Золотое кольцо России объединит 49 уникальных населенных пунктов: от древних столиц и купеческих городов до заповедных природных парков, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

«В его орбиту впервые войдут территории Нижегородской и Тверской областей, а также жемчужины русской природы — национальные парки „Плещеево озеро“ и „Мещера“», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, это расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца и достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — обеспечить к 2030 году рост числа турпоездок до 140 млн.

Какие населенные пункты войдут в обновленное Золотое кольцо

По сообщению правительства, география обновленного Золотого кольца, помимо классических городов, охватит населенные пункты Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Нижегородской и Московской областей. В частности в него войдут Гусь-Хрустальный, Киржачи, Муром, Плес, Мышкин, Углич, Калязин, а также село Дивеево.

Муром Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем уникальность новых населенных пунктов Золотого кольца

В каждом населенном пункте обновленного Золотого кольца можно найти уникальные «фишки», которые притягивают туристов, рассказал NEWS.ru эксперт в сфере туризма, автор блога о путешествиях Владимир Виноградов.

«Одни обладают уникальными архитектурными ансамблями, другие — историческими достопримечательностями, третьи богаты культурными традициями, которые сейчас становятся более востребованными. Например, город Александров во Владимирской области знаменит кремлевской стеной XVI века, построенной царем Иваном IV Грозным. В поселке Боголюбово находится знаменитый храм Покрова на Нерли XII века. В Гусь-Хрустальном можно посетить Музей хрусталя имени Мальцовых, где представлена уникальная коллекция изделий из стекла и хрусталя», — пояснил собеседник.

По словам Виноградова, новый маршрут включает в себя посещение национальных парков, таких как «Плещеево озеро» и «Мещера». Это позволяет расширить инфраструктуру для экологического туризма — направление, которое сейчас активно набирает популярность, добавил он.

Тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru заявила, что нужно обратить особое внимание на богатый уникальными локациями город Плес в Ивановской области, а также на Рыбинск — в Ярославской.

«В последнем абсолютно все вывески — магазинов, пунктов выдачи заказов популярных маркеплейсов, кофеен и ресторанов — выполнены в дореволюционом стиле. Это очень необычно и красиво выглядит», — сказала она.

По мнению Ансталь, Нижний Новгород, несомненно, заслуживает включения в состав Золотого кольца. «Чего стоит только местная набережная и нижегородский Кремль!», — воскликнула эксперт.

Нижний Новгород Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она также призвала туристов посетить один из древнейших городов страны — Муром, расположенный во Владимирской области.

«Это место, наполненное богатой и мощной историей», — отметила Ансталь.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, принципиально важно, чтобы турист получил не просто список достопримечательностей к обязательному посещению, а возможность создать свое уникальное приключение.

«Расширяя Золотое кольцо, мы расширяем палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивееву до гастрономических выходных в Вятском. Мы соединяем мощный бренд с современными трендами, чтобы впечатления от поездки были по‑настоящему персонализированными и незабываемыми», — сказал он.

Что расширение Золотого кольца даст экономике РФ

Согласно заявлению властей, расширение Золотого кольца позволит увеличить долю доходов от туризма до 5% от ВВП к 2030 году. Это означает значительный рост экономических возможностей для местных предприятий, особенно в сфере гостиничного хозяйства, общественного питания и сувенирной торговли, пояснил Виноградов.

По его мнению, расширение Золотого кольца — важный шаг в развитии внутреннего туризма и экономики страны.

«Развитие инфраструктуры и повышение качества услуг приведет к увеличению числа рабочих мест и улучшению условий жизни местного населения. Проект станет стимулом для инвестиций в туризм и инфраструктуру, что создаст благоприятные условия для малого и среднего бизнеса», — подчеркнул он.

Поедут ли туристы в новые города Золотого кольца

Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что турпоток заметно увеличится. По оценкам Виноградова, расширение Золотого кольца привлечет больше туристов, причем как внутренних, так и зарубежных.

Плёс Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Новые маршруты предложат разнообразные варианты отдыха, включая исторические экскурсии, экотуризм, активный отдых и гастротуры. Например, туристы смогут отправиться в паломнический тур по Дивееву или провести выходные в деревне Вятское, наслаждаясь местной кухней и культурой», — пояснил собеседник.

Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян высказал мнение, что не все города и поселки, которые войдут в обновленное Золотое кольцо, готовы соответствовать этому высокому статусу.

«Это самый раскрученный бренд в отечественном туризме. Все остальные маршруты ему заметно проигрывают. Поэтому власти каждого региона мечтают попасть в Золотое кольцо, борьба идет нешуточная», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, следует многое предусмотреть — хватает ли в том или ином населенном пункте парковочных мест, гостиниц, кафе, ресторанов и общественных туалетов.

«Нужен тщательный и объективный отбор — достоин или нет. Возможно, потребуется переходный период», — заключил он.

Когда появилось Золотое кольцо России

Термин «Золотое кольцо России» появился в конце 1960-х, вскоре после того, как в газете «Советская культура» была опубликована серия очерков, посвященных старинным городам, расположенным недалеко от столицы, рассказала NEWS.ru историк Людмила Кулакова. По ее словам, на протяжении длительного времени список населенных пунктов, входящих в его состав, оставался неформальным.

Углич Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Но в 1993 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры официально зарегистрировало товарный знак „Золотое кольцо России“. В 2017-м главы администраций Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада, Суздаля и Ярославля подписали специальный договор о создании „Союза городов Золотого кольца России“. Позднее в него вошел Углич», — пояснила собеседница.

