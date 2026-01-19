Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 07:00

«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать

Нижний Новгород Нижний Новгород Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Золотое кольцо России включат еще 49 населенных пунктов самой разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабиха в Ярославской области. По замыслу властей, этот шаг будет способствовать повышению туристической привлекательности регионов. Почему изменятся границы знаменитого маршрута, какие достопримечательности заслуживают особого внимания — в материале NEWS.ru.

Почему расширяются границы Золотого кольца России

Вместо привычного маршрута из девяти городов Золотое кольцо России объединит 49 уникальных населенных пунктов: от древних столиц и купеческих городов до заповедных природных парков, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

«В его орбиту впервые войдут территории Нижегородской и Тверской областей, а также жемчужины русской природы — национальные парки „Плещеево озеро“ и „Мещера“», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, это расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца и достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — обеспечить к 2030 году рост числа турпоездок до 140 млн.

Какие населенные пункты войдут в обновленное Золотое кольцо

По сообщению правительства, география обновленного Золотого кольца, помимо классических городов, охватит населенные пункты Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Нижегородской и Московской областей. В частности в него войдут Гусь-Хрустальный, Киржачи, Муром, Плес, Мышкин, Углич, Калязин, а также село Дивеево.

Муром Муром Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем уникальность новых населенных пунктов Золотого кольца

В каждом населенном пункте обновленного Золотого кольца можно найти уникальные «фишки», которые притягивают туристов, рассказал NEWS.ru эксперт в сфере туризма, автор блога о путешествиях Владимир Виноградов.

«Одни обладают уникальными архитектурными ансамблями, другие — историческими достопримечательностями, третьи богаты культурными традициями, которые сейчас становятся более востребованными. Например, город Александров во Владимирской области знаменит кремлевской стеной XVI века, построенной царем Иваном IV Грозным. В поселке Боголюбово находится знаменитый храм Покрова на Нерли XII века. В Гусь-Хрустальном можно посетить Музей хрусталя имени Мальцовых, где представлена уникальная коллекция изделий из стекла и хрусталя», — пояснил собеседник.

По словам Виноградова, новый маршрут включает в себя посещение национальных парков, таких как «Плещеево озеро» и «Мещера». Это позволяет расширить инфраструктуру для экологического туризма — направление, которое сейчас активно набирает популярность, добавил он.

Тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru заявила, что нужно обратить особое внимание на богатый уникальными локациями город Плес в Ивановской области, а также на Рыбинск — в Ярославской.

«В последнем абсолютно все вывески — магазинов, пунктов выдачи заказов популярных маркеплейсов, кофеен и ресторанов — выполнены в дореволюционом стиле. Это очень необычно и красиво выглядит», — сказала она.

По мнению Ансталь, Нижний Новгород, несомненно, заслуживает включения в состав Золотого кольца. «Чего стоит только местная набережная и нижегородский Кремль!», — воскликнула эксперт.

Нижний Новгород Нижний Новгород Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она также призвала туристов посетить один из древнейших городов страны — Муром, расположенный во Владимирской области.

«Это место, наполненное богатой и мощной историей», — отметила Ансталь.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, принципиально важно, чтобы турист получил не просто список достопримечательностей к обязательному посещению, а возможность создать свое уникальное приключение.

«Расширяя Золотое кольцо, мы расширяем палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивееву до гастрономических выходных в Вятском. Мы соединяем мощный бренд с современными трендами, чтобы впечатления от поездки были по‑настоящему персонализированными и незабываемыми», — сказал он.

Что расширение Золотого кольца даст экономике РФ

Согласно заявлению властей, расширение Золотого кольца позволит увеличить долю доходов от туризма до 5% от ВВП к 2030 году. Это означает значительный рост экономических возможностей для местных предприятий, особенно в сфере гостиничного хозяйства, общественного питания и сувенирной торговли, пояснил Виноградов.

По его мнению, расширение Золотого кольца — важный шаг в развитии внутреннего туризма и экономики страны.

«Развитие инфраструктуры и повышение качества услуг приведет к увеличению числа рабочих мест и улучшению условий жизни местного населения. Проект станет стимулом для инвестиций в туризм и инфраструктуру, что создаст благоприятные условия для малого и среднего бизнеса», — подчеркнул он.

Поедут ли туристы в новые города Золотого кольца

Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что турпоток заметно увеличится. По оценкам Виноградова, расширение Золотого кольца привлечет больше туристов, причем как внутренних, так и зарубежных.

Плёс Плёс Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Новые маршруты предложат разнообразные варианты отдыха, включая исторические экскурсии, экотуризм, активный отдых и гастротуры. Например, туристы смогут отправиться в паломнический тур по Дивееву или провести выходные в деревне Вятское, наслаждаясь местной кухней и культурой», — пояснил собеседник.

Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян высказал мнение, что не все города и поселки, которые войдут в обновленное Золотое кольцо, готовы соответствовать этому высокому статусу.

«Это самый раскрученный бренд в отечественном туризме. Все остальные маршруты ему заметно проигрывают. Поэтому власти каждого региона мечтают попасть в Золотое кольцо, борьба идет нешуточная», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, следует многое предусмотреть — хватает ли в том или ином населенном пункте парковочных мест, гостиниц, кафе, ресторанов и общественных туалетов.

«Нужен тщательный и объективный отбор — достоин или нет. Возможно, потребуется переходный период», — заключил он.

Когда появилось Золотое кольцо России

Термин «Золотое кольцо России» появился в конце 1960-х, вскоре после того, как в газете «Советская культура» была опубликована серия очерков, посвященных старинным городам, расположенным недалеко от столицы, рассказала NEWS.ru историк Людмила Кулакова. По ее словам, на протяжении длительного времени список населенных пунктов, входящих в его состав, оставался неформальным.

Углич Углич Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Но в 1993 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры официально зарегистрировало товарный знак „Золотое кольцо России“. В 2017-м главы администраций Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада, Суздаля и Ярославля подписали специальный договор о создании „Союза городов Золотого кольца России“. Позднее в него вошел Углич», — пояснила собеседница.

Читайте также:

Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия

Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту

Что посмотреть в Суздале: жемчужина Золотого кольца России

туризм
Россия
Золотое кольцо
турагентства
путешествия
Суздаль
Ярославль
Нижний Новгород
Рыбинск
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»
Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов
«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана
«Могло быть и 20»: боец рассказал, как ВСУ атаковали одного солдата
Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа
Медведев стартовал на Australian Open с победы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика
Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область
Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь
«Хотим, чтобы Россия проиграла»: в США осознали свою давнюю ошибку
Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе
«Летит фронтально»: мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз
Экс-менеджер Роскосмоса нанес ущерб Минобороны РФ почти в 620 млн рублей
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать
В Британии рассказали, чем станет продажа Гренландии для Киева
Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.